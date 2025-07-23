Полиция арестовала мужчину, создавшего поддельное посольство

В Индии арестовали мужчину, создавшего поддельное посольство, пишет The Guardian.

Индийская полиция задержала 47-летнего Харшвардхана Джайна, обвиняемого в организации фиктивного посольства в арендованном жилом доме неподалеку от Дели. Как сообщили в специальной оперативной группе штата Уттар-Прадеш , задержанный выдавал себя за дипломата и вводил в заблуждение граждан, обещая трудоустройство за рубежом.

По данным следствия, Джайн представлялся советником или послом от малоизвестных организаций . В его арендованном доме были обнаружены фальшивые печати Министерства иностранных дел Индии и других государств, а также отредактированные фотографии с мировыми лидерами .

Полицейские изъяли четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами, около $40 тысяч и другую иностранную валюту. Помещения, где располагалось фиктивное «посольство», были украшены флагами разных стран.

Индиец также подозревается в отмывании денег через зарубежные подставные компании. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов, незаконном присвоении личности и хранении поддельных удостоверений.

Ранее в Индии мошенники открыли поддельный филиал банка и 10 дней обманывали людей.