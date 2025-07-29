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Незнакомец после раздачи конфет попытался увести девочку со двора в Новосибирске

В Новосибирске мужчина раздавал детям сладости и пытался увести ребенка со двора
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Siberia»

Жители Новосибирска заметили во дворе мужчину, который едва не увел ребенка в кусты. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел на улице Есенина. Как рассказали местные жители, он купил большое количество конфет и стал раздавать их детям на улице. Позже он якобы попытался уйти с 12-летней девочкой в место, где их никто не никто не увидит.

На это обратила внимание местная жительница и окликнула их. Она поинтересовалась, знает ли она этого мужчину.

«Неизвестный начал оправдываться: якобы просто хотел, чтобы ему показали, где парковка. Потом быстро убежал», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Подобный случай произошел в Благовещенске. Незнакомец пытался заманить ребенка за гаражи, но ситуация привлекла внимание прохожих. Люди остановили мужчину и вызвали полицию.

Ранее пьяный полуголый мужчина пытался увести ребенка с детской площадки в Карелии.

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