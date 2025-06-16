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Пьяный полуголый мужчина пытался увести ребенка с детской площадки в Карелии

В Карелии нашли мужчину, который пытался увести чужого ребенка
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Shutterstock

В Петрозаводске полиция установила личность мужчины, который пытался увести с детской площадки трехлетнего ребенка. Об этом сообщает портал «Daily Карелия».

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать трехлетнего мальчика. Женщина гуляла с сыном на детской площадке, к ребенку подошел незнакомый полуголый мужчина и попытался увести его за собой. Мать прогнала незнакомца.

Личность злоумышленника установили, выяснилось, что нетрезвый мужчина перепутал детей, когда пытался забрать с детской площадки собственного внука.

До этого в Свердловской области родители отобрали трехлетнюю дочь у пьяного незнакомца, мужчина пытался увести ребенка из игровой комнаты. Полуголый пьяный мужчина схватил ребенка на руки и попытался уйти. По словам матери девочки, нетрезвый незнакомец перепутал ее дочь со своей. Как сообщили в администрации центра, мужчина пришел в ТЦ вместе с женой и маленькой дочерью и якобы изначально был трезв. В какой момент он успел выпить, раздеться и схватить чужого ребенка — неизвестно.

Ранее в Петербурге пытавшегося похитить школьницу мигранта отправили в СИЗО.

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