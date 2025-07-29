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Красноярские СМИ пожаловались, что их перестали звать на брифинги с губернатором

Подъем: в Красноярске журналистов перестали звать на съемки с губернатором
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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Представители красноярских СМИ пожаловались, что их перестали звать на съемки с губернатором Михаилом Котюковым, пишет Telegram-канал «Подъем».

Они поделились, что комментарии губернатора присылают уже отснятыми. Журналисты предположили, что это делается якобы для того, чтобы избежать вопросов о неработающем мобильном интернете.

Однако в пресс-службе Котюкова Telegram-каналу данную информацию не подтвердили, заявив, что работают в обычном режиме.

«У нас есть штатный оператор, фотограф. В случае если проходят какие-то совещания, официальные протокольные встречи, то, конечно, мы используем нашего оператора. Это самим телекомпаниям удобнее так работать. А если у нас какое-то мероприятие, например, выездное с пресс-подходом, то так же зовем СМИ. У нас ничего не поменялось в этом плане, работаем в прежнем режиме», — поделились в пресс-службе.

До этого губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал в Telegram-канале, что мобильный интернет в Красноярске ограничен из-за усиления мер безопасности.

Мобильный интернет в Красноярске не работает четвертые сутки подряд. Жители жалуются на проблемы оплаты в общественном транспорте и перебои в работе терминалов в общественных местах.

Ранее стало известно, что Минцифры заставит «Госуслуги» работать даже при ограничении интернета.

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