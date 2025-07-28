«Аэрофлот» рассказал, что делать пассажирам отмененных рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала рекомендации для пассажиров, чьи рейсы были отменены в результате сбоя в работе информационных систем перевозчика. Соответствующая публикация доступна в официальном Telegram-канале авиакомпании.

«Уважаемые пассажиры, Аэрофлот продолжает свою операционную деятельность, но в условиях вынужденных ограничений из-за сбоя ИТ-инфраструктуры авиакомпании», — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что рейсы за 28 июля выполняются, однако не в полном объеме суточного плана полетов.

Сообщается, что пассажиры могут оформить возврат билетов, однако купленные в кассах авиакомпании и на сайте – только после окончании работ по восстановлению ИТ-систем. По завершении работ также появится возможность переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в ближайшие 10 дней после отмененного полета.

При этом, на маршрутах с пересадкой, в случае отмены второй рейс, пассажирам автоматически предложат место на следующем рейсе со свободными местами. Участники СВО, несопровождаемые дети и пассажиры с ограниченными возможностями также автоматически получат предложение.

«Аэрофлот» 28 июля отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Они заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию». В ходе нее, как утверждают хакеры, им удалось уничтожить 7 тыс. физических и виртуальных серверов, а также получить доступ к массиву данных, содержащему в том числе персональную информацию россиян, летавших «Аэрофлотом».

Ранее пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлота» попросили не приезжать в аэропорт.