В Госдуме рассказали, как россиянам оплачивать товары при перебоях связи

Россиянам следует иметь при себе наличные деньги, чтобы оплачивать товары при перебоях связи. Об этом Life заявил депутат Госдумы, председатель Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Он подчеркнул, что временные ограничения на фоне перебоев связи в ряде регионов страны нужно воспринимать как необходимость для работы во время угрозы ракетной атаки или удара беспилотника. По его словам, в этом вопросе безопасность является самым важным критерием.

«Понятно, что мы привыкли к возможности оплачивать покупки картой или через смартфон, всегда работает связь, но сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные — это не меняет ситуацию кардинально», — сказал Гутенев.

27 июля Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей писал, что связь и мобильный интернет отсутствуют в Красноярске вторые сутки. В публикации говорится, что люди жалуются на неработающие LTE и терминалы оплаты. Кроме того, в общественном транспорте не функционируют валидаторы.

Ранее сообщалось, что в Красноярске запустят бесплатный Wi-Fi из-за сбоя в работе мобильного интернета.