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В Госдуме рассказали, как россиянам оплачивать товары при перебоях связи

Депутат Гутенев призвал носить наличку для оплаты товаров при перебоях связи
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SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам следует иметь при себе наличные деньги, чтобы оплачивать товары при перебоях связи. Об этом Life заявил депутат Госдумы, председатель Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Он подчеркнул, что временные ограничения на фоне перебоев связи в ряде регионов страны нужно воспринимать как необходимость для работы во время угрозы ракетной атаки или удара беспилотника. По его словам, в этом вопросе безопасность является самым важным критерием.

«Понятно, что мы привыкли к возможности оплачивать покупки картой или через смартфон, всегда работает связь, но сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные — это не меняет ситуацию кардинально», — сказал Гутенев.

27 июля Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей писал, что связь и мобильный интернет отсутствуют в Красноярске вторые сутки. В публикации говорится, что люди жалуются на неработающие LTE и терминалы оплаты. Кроме того, в общественном транспорте не функционируют валидаторы.

Ранее сообщалось, что в Красноярске запустят бесплатный Wi-Fi из-за сбоя в работе мобильного интернета.

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