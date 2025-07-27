В Красноярске вторые сутки не могут устранить сбой мобильного интернета

Связь и мобильный интернет отсутствуют в Красноярске вторые сутки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

В публикации говорится, что люди жалуются на неработающие LTE и терминалы оплаты. Кроме того, в общественном транспорте не функционируют валидаторы.

«Как рассказывают местные, выживать приходится только на вайфае, а чтобы оплачивать все блага — искать наличку», — подчеркнули авторы материала.

По информации журналистов, из-за проблем с интернетом в Красноярске в три раза выросли цены на такси. Все из-за того, что в приложениях отображается информация не обо всех доступных машинах. В результате спрос увеличивается, и вместе с ним растет стоимость поездок.

Сотовые операторы утверждают, что сбой произошел из-за принимаемых в городе мер безопасности. В связи с этим пока неизвестно, когда в населенном пункте вновь появятся связь и мобильный интернет.

«Также на перебои интернета жалуются жители Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской, Владимирской областей, Марий Эл и Забайкалья», — отмечается в публикации.

Во втором квартале 2025 года в России зафиксирован всплеск интереса к спутниковому интернету. Повышенный спрос наблюдается как в мегаполисах, так и в малых городах и отдаленных населенных пунктах. По данным одного из операторов, это связано с участившимися перебоями в работе мобильных сетей и растущим запросом на стабильный доступ в интернет.

Ранее в РФ нашли способ обеспечить надежную связь в условиях полного отсутствия сотовой сети.