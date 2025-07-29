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В Пекине десятки людей погибли из-за ливней

Синьхуа: в Пекине в результате мощных ливней погибли 30 человек
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В Пекине в результате сильных ливней погибли 30 человек. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на городской штаб по борьбе с наводнениями.

По данным ведомства, в ночь на вторник в результате сильных ливней в Пекине погибли 30 человек.

«В последние дни в Миюне и других столичных районах были зафиксированы экстремальные и сильные конвективные явления, вызванные теплым и влажным воздухом с края субтропического антициклона», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что в понедельник вечером штаб запустил механизм экстренного реагирования наиболее высокого уровня из-за стихийного бедствия.

До этого министерство водного хозяйства Китая объявило режим экстренного реагирования в Пекине из-за угрозы наводнений. Причиной стали сильнейшие ливни, обрушившиеся на столицу с 24 июля. В водохранилище Миюнь в северо-восточном пригороде зафиксирован рекордный приток воды с момента его создания в 1964 году.

Ранее сообщалось, что ливни в окрестностях Пекина привели к массовой эвакуации людей.

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