Выжившая после остановки сердца женщина рассказала, что видела, пока ее реанимировали

В Великобритании женщина рассказала, что видела во время остановки сердца

Британка, которая пережила остановку сердца, рассказала, что увидела в процессе. Об этом сообщает Daily Star.

По словам самой женщины, инцидент произошел после тренировки. Она пожаловалась подруге на слабость, и после этого сразу рухнула на пол. Через несколько минут прибывшие на место медики стали проводить реанимационные мероприятия.

«Когда это случилось, все потемнело, и вокруг ничего не было», – рассказала женщина.

После этого, по ее словам, она вдруг поняла, что смотрит на лежащую себя со стороны. Она отметила, что ноги выглядели опухшими. При этом спустя время она якобы увидела фото с места и обратила внимание, что ноги действительно стали больше.

«Я не видела света и не чувствовала покоя, я просто смотрела на себя и видела вокруг какие-то желтые машины», – сообщается в публикации.

Спустя 17 минут мероприятий, сердце женщины снова забилось. После этого она провела в коме три дня. Ее отпустили домой, но в течение еще нескольких месяцев она носила кардиостимулятор.

Ранее мужчина перенес остановку сердца, длившуюся 45 минут, и вернулся к нормальной жизни.