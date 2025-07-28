Эксперты объяснили, почему собака ест землю и камни

Если собака на прогулке внезапно начинает есть землю и жевать камни, то это признак острой нехватки минералов. В том числе в организме питомца может наблюдаться дефицит железа, цинка, кальция и магния, предупредили эксперты в беседе с Общественной Службой Новостей.

Помимо нехватки важных для организма микроэлементов, поедание земли может быть признаком справиться с сильным стрессом или заглушить проблемы с ЖКТ. Причем это крайне опасное поведение, так как земля может содержать в себе ядовитые вещества, включая химические удобрения, пестициды, антифриз, а также битое стекло и прочие опасные предметы.

Наказывать питомца физически за это нельзя – важно, что собака ведет себя так ненамеренно, а пытаясь решить те или иные проблемы со здоровьем. Чтобы отучить ее от этого, нужно обратиться к ветврачу и выяснить причину. Скорее всего, ветеринар посоветует изменить рацион питания, корм, добавить витамины.

Что касается поедания растений, то их собака также может есть из-за нехватки витаминов или из-за повышенного стресса. Часто так питомцы получают клетчатку, различные микроэлементы, а также вызывают рвоту, чтобы избавиться от лишней желчи, инородных тел или остатков пищи, которые желудок не переварил. При этом есть растения, которые опасны для питомцев – например, азалия, наперстянка, лилия и её виды, тюльпаны и нарциссы, плющ и крокус, диффенбахия, филодендрон, олеандр и прочие. Важно следить, чтобы подобные травы и цветы животное не ело, заключили эксперты.

До этого ветврачи предупредили, что собакам нельзя давать кукурузные початки, потому что они могут серьезно навредить их здоровью. Они уточнили, что сама кукуруза не представляет опасности, однако жесткий и волокнистый початок практически не переваривается и может застрять в кишечнике. Самым опасным последствием является закупорка кишечника, она проявляется в виде рвоты, вялости, отказе от еды. В этом случае важно как можно скорее ехать к врачу. Среди других — удушье и раздражение ЖКТ.

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