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Москвичей предупредили о самом жарком периоде лета

Синоптик Вильфанд: неделя с 28 июля по 1 августа в Москве станет самой жаркой
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текущая рабочая неделя станет самой жаркой не только за это лето, но и за весь 2025 год. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На этой неделе погода действительно по-настоящему жаркая. Хотел бы отметить, что климатические нормы сейчас самые высокие, то есть сейчас самый жаркий период года», — сообщил синоптик.

По его словам, температура воздуха превышает норму на 3–4 градуса, и подобная жара характерна больше для южных субъектов РФ, чем для Московского региона.

Вильфанд добавил, что в течение недели температура днем будет колебаться от +28°C до +31°C, а ночью — около +15°C.

До этого сообщалось, что в российской столице из-за жары ввели «оранжевый» уровень опасности, который будет действовать с 28 по 30 июля. Погода будет сухой и без осадков.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно хранить готовую еду в жару.

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