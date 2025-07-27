Раскрыта причина хронической усталости после тренировок

Ученые из Бразилии выяснили, что «виновником» усталости, боли и снижения иммунитета при чрезмерных физических нагрузках является избыток белка PARP1. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Metabolism (MolMetа).

Известно, что чрезмерные физические нагрузки без достаточного восстановления могут не только снизить спортивные результаты, но и нанести серьезный вред организму. В крайних случаях развивается синдром перетренированности: ухудшается выносливость, снижается аппетит, накапливается хроническая усталость, болят мышцы, растет риск травм, а также нарушаются иммунные и метаболические процессы.

Чтобы выяснить, что именно запускает такие изменения, ученые провели эксперимент на мышах. Животных заставляли двигаться, пока те не достигали изнеможения. После таких тренировок у грызунов закономерно наблюдалось резкое падение работоспособности, апатия и стрессовое поведение — например, замирание или навязчивое вылизывание шерсти.

Анализ показал, что в их мышцах резко повышалась активность PARP1 — белка, отвечающего за восстановление поврежденной ДНК. Ученые объяснили, что его функция заключается в защите клеток при стрессе, однако в избытке он нарушает работу митохондрий, провоцирует воспаление и ухудшает энергетический обмен.

По словам одной из авторов работы Барбары Крисол, схожая клиническая картина наблюдается при мышечной дистрофии, ожирении и даже при кахексии — крайнем истощении у онкологических больных.

Также выяснилось, что у мышей, которым вводили препарат, блокирующий PARP1, симптомы перетренированности не развивались несмотря на высокую нагрузку. Однако этот препарат используется при лечении рака и вызывает тяжелые побочные эффекты, поэтому его нельзя применять для ускорения восстановления спортсменов. Сейчас ученые ищут более мягкие и безопасные способы регулирования уровня PARP1, включая использование природных соединений.

Ранее были названы анализы, которые нужно сдавать перед тренировками.