В Бурятии ребенок едва не задохнулся после укуса осы

В Бурятии спасли ребенка, который едва не задохнулся после укуса осы

В Улан-Удэ сотрудники полиции помогли спасти ребенка, который начал задыхаться после укуса насекомого. Об этом сообщает УМВД по Бурятии.

К сотрудникам ГАИ обратилась женщина с ребенком, она сообщила, что сына укусила оса и он начал задыхаться. Несовершеннолетнему была необходима экстренная медицинская помощь.

Полицейские посадили мать и мальчика в служебный автомобиль и доставили семью в больницу. Подробности о состоянии мальчика неизвестны, с ним работают медики.

До этого врачи Раменской больницы спасли несовершеннолетнюю после укуса змеи, девочка два дня провела в реанимации. 14-летняя пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. У девочки после укуса змеи сильно отекла рука, произошло нарушение кровообращения. Выяснилось, что школьница заметила рептилию в парке и решила поймать ее, решив, что это уж.

Ранее в Подмосковье врачи спасли 17-летнюю девушку с отеком Квинке после укуса шмеля.