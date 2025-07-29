Врач: привычка хрустеть пальцами может довести до операционного стола

Хруст пальцами – это однозначно вредная привычка, которая грозит тяжелыми последствиями вплоть до операции, предупредил врач-ревматолог Юрий Серебрянский. Из-за неосторожного обращения с суставами человек может их повредить до такой степени, что без хирургического вмешательства будет не обойтись, заявил он НСН.

Отметим, что хрустеть суставы могут по нескольким причинам – как рассказала газете «Известия» врач-ревматолог высшей категории, к. м. н., АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степанова, звук могут провоцировать газы в суставной или синовиальной жидкости. Помимо этого, связки и сухожилия при движении могут смещаться и возвращаться на место, что может вызывать звуки. Также с возрастом хрящи могут изнашиваться, что приводит к остеоартриту и другим патологиям, в результате чего может возникать хруст.

В любом случае речь идет о вредной привычке, негативно отражающейся на здоровье, подчеркнул Серебрянский.

«Хруст вызывает дополнительное травмирование внутри суставного хряща. Может травмироваться и связочный аппарат. Пользы от этого нет, нельзя отнести подобное действие к физической разработке суставов», — пояснил врач.

Способность человека хрустеть пальцами связана, как правило, с гипермобильностью сустава и состоянием суставных хрящей. Многие любители похрустеть пальцами пытаются таким образом разработать суставы, однако делать так нельзя, убежден травматолог. По его словам, зачастую он лечит пациентов, пострадавших от вредной привычки. У них выявляют, в том числе, артрозное изменение в суставе, подагру и другие заболевания.

«Мне попадаются такие пациенты, делаем им МРТ суставов. Находим изменения, повреждения в суставах, это может довести до операций, — подчеркнул врач. — Лучше обратиться к травматологу и потом, по рекомендации, выполнить МРТ суставов».

Напомним, Рауль Вальдесусо заявил, что характерный звук при хрусте пальцами возникает из-за лопающихся пузырьков газа в суставной полости — и сам по себе не представляет опасности. Он заверил, что хруст не вызывает износа суставов или повреждения костных структур, если у человека нет сопутствующих заболеваний. Однако доктор Вальдесусо согласился, что суставы могут повреждаться из-за чрезмерных физических нагрузок, особенно если движения повторяются регулярно без достаточного восстановления. Также он посоветовал отказаться от этой привычки при наличии артрита, воспаления, боли или ограниченной подвижности.

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