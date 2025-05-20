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В России резко выросло число вакансий для травматологов

HeadHunter: число вакансий для травматологов в России за год выросло на 22%
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Телеграм-канал Сургутская травмбольница

С января по май 2025 года в России было открыто 2,3 тыс. вакансий для травматологов-ортопедов (+22% за год). Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов составила 96 743 рубля, рассказали «Газете.Ru» ко Всемирному дню травматолога 20 мая.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга в этот список попали ряд регионов, причем не только крупнейших.

На третьем месте по количеству вакансий для врачей данной квалификации — Московская область (6,4%), на четвертом — Краснодарский край (4,5%), на пятом — Алтайский край (3,7%), далее — Новосибирская область (3,4%), Свердловская область (2,9%), Самарская область (2,6%).

Кроме того, заметный рост спроса на травматологов-ортопедов произошел во Владимирской области (в 3,8 раза), Курской области (в 3,6 раза), республике Коми (в 3,2 раза), Тюменской области (2,9 раз) и Калужской области (в 2 раза).

Зарплаты выше средней травматологам предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе (175 тыс. рублей), Курганской области (175 тыс. рублей), Москве (148,8 тыс. рублей), Сахалинской области (139,3 тыс. рублей), республике Коми (130 тыс. рублей), Якутии (125 тыс. рублей), республике Марий Эл (120 тыс. рублей), республике Тыва (118 тыс. рублей), Мурманской области (115 тыс. рублей) и Кировской области (115 тыс. рублей).

Ранее в Госдуме заявили о «захвате» мигрантами рабочих мест в России.

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