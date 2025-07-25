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Развеян миф о вреде хруста пальцами

Vanitatis: здоровые люди могут хрустеть пальцами без вреда для суставов
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Привычка хрустеть пальцами не наносит вреда суставам у здоровых людей, утверждает физиотерапевт Рауль Вальдесусо. В интервью изданию Vanitatis специалист объяснил, что характерный звук возникает из-за лопающихся пузырьков газа в суставной полости — и сам по себе не представляет опасности.

По словам врача, хруст не вызывает износа суставов или повреждения костных структур, если у человека нет сопутствующих заболеваний. Однако доктор Вальдесусо предостерегает: при наличии артрита, воспаления, боли или ограниченной подвижности от этой привычки следует отказаться.

Врач напомнил, что суставы могут повреждаться из-за чрезмерных физических нагрузок, особенно если движения повторяются регулярно без достаточного восстановления. Постоянное давление или вес, превышающий возможности сустава, ускоряют износ хрящевой ткани. Также серьезный вред наносят травмы — например, вывихи, ушибы или переломы, после которых сустав может функционировать уже не так, как прежде.

Немалую роль играют и воспалительные процессы, возникающие при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит. В таких случаях иммунная система ошибочно атакует собственные ткани сустава, вызывая разрушение и боль.

Ранее врач рассказал, как не допустить хруста коленей в пожилом возрасте.

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