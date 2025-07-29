«Мозг не справляется»: россиянам рассказали, как нужно работать во время жары

Во время жары нелегко сохранить продуктивность на высоком уровне, из-за чего во многих компаниях даже сокращают длительность рабочего дня. При желании выполнить все поставленные задачи нужно планировать их на первую половину дня. Также важно оптимизировать рабочий процесс, обговорив более комфортный режим работы с руководством, рассказала RT операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

Отметим, что в жару пострадать может и офисная техника – даже при умеренной нагрузке в такую погоду температура процессора повышается на 5–10 градусов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на эксперта. Перегрев техники приводит к снижению производительности из-за автоматического уменьшения тактовой частоты процессора и ускоряет износ компонентов. Считается, что лучше всего с жарой справляются настольные компьютеры с активным охлаждением.

Абгарян посоветовала российским работникам обсудить с начальством вопрос перехода на новый формат работы на время, пока не закончится изнурительная жара. К примеру, это может быть гибридный или удаленный режим, который позволит избежать изматывающих поездок в общественном транспорте.

«Еще один вариант — возможность самостоятельно варьировать время начала и окончания рабочего дня, если задачи это позволяют, — отметила специалист. — Кто-то во время жары работает продуктивнее в 07:00, а кто-то — ближе к вечеру».

Важно выполнять все ключевые задачи, которые требуют наибольшей концентрации, до полудня, так как с 12:00 до 15:00 мозг будет работать медленнее, человеку станет сложнее концентрироваться и справляться с когнитивной нагрузкой. Лучше всего на этот период запланировать заранее рутинные задачи, не требующие глубокого анализа. Что касается переговоров с коллегами и совещаний, их, по словам Абгарян, лучше проводить либо до 11:00, либо позже 17:00.

Снизить уровень стресса во время работы в жару можно с помощью прохладительных напитков, дополнительных перерывов. Важно проветривать помещение, стараться поддерживать комфортный температурный режим. При отсутствии кондиционера можно приобрести вентилятор и увлажнитель воздуха, заключила эксперт.

До этого главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала, что привычка пить воду поможет «включить» мозг в жаркую погоду, поскольку обезвоживание напрямую влияет на когнитивные функции. По ее словам, жажду лучше утолять холодными напитками или водой с лимоном и мятой, а не кофе и алкоголем. Так можно освежиться и поддержать водный баланс.

Ранее психолог оценила воздействие жары на продуктивность человека.