На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог оценила воздействие жары на продуктивность человека

Психолог Наумова заявила, что из-за жары ухудшается продуктивность на работе
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жара негативно сказывается на мозге и психике человека. Прежде всего, падает концентрация внимания и ухудшается продуктивность. Чтобы не быть сонливым, необходимо проветривать помещение и пить больше воды, заявила «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова.

«Мыслительные операции работают значительно хуже. Человек допускает значительно больше ошибок, нервная система тоже дает сбой — люди становятся более раздражительными, агрессивными, невнимательными, подверженными стрессу. За счет того, что идет слишком высокое нагревание, — тепловой стресс. Появляются сонливость, нежелание работать, потому что включается механизм выживания», — сказала она.

Наумова рассказала, что необходимо также выбирать низкокалорийное питание в такую погоду. Психолог не рекомендует «долго засиживаться» в кресле.

«Важно встать, чтобы мышцы немножко поработали — пройти по коридору. Или если не позволяет работа, то, по крайней мере, — поработать с мышцами, напрячь – расслабить, и так сделать несколько раз. Можно потереть мочки ушей, это тоже повысит продуктивность, мозг станет работать эффективнее, появится чуть больше силы. Очень важно добавлять интерес в свою жизнь, в рабочую деятельность. Заинтересованность всегда дает значительно больше сил», — сказала она.

Гидрометцентр России продлил действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве до 15 июля. Аномально жаркая погода в столице превышает норму на 7-9 градусов.

Накануне Госдума отклонила проект о сокращении рабочего дня в жару.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя нырять в воду после пребывания на солнце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами