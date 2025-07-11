Психолог оценила воздействие жары на продуктивность человека

Жара негативно сказывается на мозге и психике человека. Прежде всего, падает концентрация внимания и ухудшается продуктивность. Чтобы не быть сонливым, необходимо проветривать помещение и пить больше воды, заявила «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова.

«Мыслительные операции работают значительно хуже. Человек допускает значительно больше ошибок, нервная система тоже дает сбой — люди становятся более раздражительными, агрессивными, невнимательными, подверженными стрессу. За счет того, что идет слишком высокое нагревание, — тепловой стресс. Появляются сонливость, нежелание работать, потому что включается механизм выживания», — сказала она.

Наумова рассказала, что необходимо также выбирать низкокалорийное питание в такую погоду. Психолог не рекомендует «долго засиживаться» в кресле.

«Важно встать, чтобы мышцы немножко поработали — пройти по коридору. Или если не позволяет работа, то, по крайней мере, — поработать с мышцами, напрячь – расслабить, и так сделать несколько раз. Можно потереть мочки ушей, это тоже повысит продуктивность, мозг станет работать эффективнее, появится чуть больше силы. Очень важно добавлять интерес в свою жизнь, в рабочую деятельность. Заинтересованность всегда дает значительно больше сил», — сказала она.

Гидрометцентр России продлил действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве до 15 июля. Аномально жаркая погода в столице превышает норму на 7-9 градусов.

Накануне Госдума отклонила проект о сокращении рабочего дня в жару.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя нырять в воду после пребывания на солнце.