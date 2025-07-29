Названы популярные привычки, которые приведут к выгоранию на работе

Работники могут столкнуться с выгоранием из-за постоянного сравнивания себя с другими. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, это будет формировать нереалистичные ожидания и впоследствии может привести к снижению самооценки. Кроме того, к таким последствиям могут привести амбициозные цели без конкретного плана, потому что в этом случае сотрудник столкнется со сложностями в их реализации. Специалисты также не рекомендуют пренебрегать качественным сном, потому что это ухудшит концентрацию, креативность, скорость реакции и коммуникативные навыки.

Риск выгорания увеличивается и при отсутствии качественных пауз в работе, потому что так человек ухудшает качество работы и свою продуктивность. Стоит также избавиться от привычки на все соглашаться, добавили эксперты.

Исследование сервиса коммуникаций «Контур.Толк», с результатами которого ознакомилась газета «Известия», показало, что большинство россиян продолжают получать рабочие сообщения даже во время отдыха.

«Без разбора откликаясь на маленькие просьбы друзей, коллег и родственников в разгар рабочего дня, к вечеру вы можете обнаружить, что многие задачи не выполнены. Это грозит стрессом и эмоциональным выгоранием», — добавили в сообщении.

HR-директор Level Group Валентина Романова до этого рассказала, что четырехдневная рабочая неделя может привести к выгоранию. По словам Романовой, у работника на четырехдневной рабочей неделе может не получиться полноценного выходного, так как другие отделы могут работать по пятидневке, и может потребоваться его участие для решения каких-либо задач.

Ранее в России призвали ввести аудит эмоционального состояния работников.