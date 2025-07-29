HR-директор рассказала, к чему может привести 4-дневная рабочая неделя

HR-директор Level Group Валентина Романова в беседе с RT рассказала, что четырехдневная рабочая неделя может привести к выгоранию.

По словам Романовой, у работника на четырехдневной рабочей неделе может не получиться полноценного выходного, так как другие отделы могут работать по пятидневке, и может потребоваться его участие для решения каких-либо задач.

Кроме того, четырехдневный график может не совпадать с другими компаниями или подрядчиками.

«Из-за несовпадения графиков с другими компаниями, подрядчиками люди начинают чаще выгорать. Когда появляется дополнительный «выходной», который формально должен быть днем отдыха, а на деле ощущается как украденный: у человека не получается ни по-настоящему отдохнуть, ни отключиться от рабочей повестки», — поделилась эксперт.

Она добавила, что такой формат может органично работать в случае сменного графика.

До этого психолог Роман Цветков рассказал, что существует много занятий для расслабления после серьезной умственной нагрузки — кому-то помогают тренировки в зале, кому-то танцы или йога. При этом есть и определенные техники релаксации, чтобы разгрузиться быстро и без энергозатрат.

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