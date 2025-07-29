В России призвали ввести аудит эмоционального состояния работников

В России нужно ввести аудит проявлений эмоционального выгорания для профилактики психологических проблем из-за работы у россиян, рассказала «Газете.Ru» доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.

Эмоциональное выгорание (эмоциональное истощение) — это состояние эмоционального, физического и психического истощения из-за чрезмерного и длительного стресса. Оно происходит, если человек долго чувствует себя перегруженным, лишенным сил и неспособным справляться с внешними условиями.

«Оптимальная тактика борьбы с таким истощением – это профилактика эмоционального выгорания. И начинается она с периодического аудита проявлений эмоционального выгорания у сотрудников, контроля за эмоциогенной деятельности в самой организации, контроля климата на рабочем месте в организационных структурах. Это поможет предпринять меры до того, как проявления эмоционального выгорания будут препятствовать осуществлению работы. Среди мер может быть и психологическая помощь, и, собственно, отдых. Но лучшим профилактическим основанием для выгорания в организации является качество отношений между работником и компанией», — рассказала врач.

К эмоциональному выгоранию, по словам Никишиной, приводит эмоциональная перегруженность, многозадачность и чрезмерная ответственность. Эти факторы в значительной степени связаны с возникновением дисфункциональных состояний, одним из которых является эмоциональное или профессиональное выгорание.

«Это состояние чаще всего встречается в профессиях, связанных с общением с людьми. Перегруженность эмоциональными контактами и множеством взаимодействий вызывает у человека постоянный эмоциональный отклик, что приводит к снижению мотивации, утомлению и эмоциональному истощению. Такое состояние наносит серьезный вред как самому работнику, так и организации, в которой он трудится», – заключила врач.

Ранее врач назвала срок развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя.