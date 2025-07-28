Дачникам рассказали, как быстро нагреть воду в бассейне

Темные мусорные мешки или черные пакеты помогут быстрее нагреть воду в бассейнах на дачном участке. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они пояснили, что темные поверхности лучше поглощают солнечные лучи, из-за чего температура воды будет подниматься быстрее. Такой способ особенно полезен для больших бассейнов. Можно также использовать специализированные черные покрытия и термоизоляционные пузырьковые пленки.

«Главное, чтобы покрытие плавало на поверхности воды и закрывало как можно большую площадь — только так оно будет действительно эффективным,» — добавили в сообщении.

Специалист по установке бассейнов с Профи.ру Роман Яковлев рассказал «Газете.Ru», что с ростом столбика термометра россияне вернулись к выбору бассейнов для загородных домов. По его словам, перед покупкой следует понять, для каких целей нужен бассейн. Причин может быть довольно много: профилактика и лечение болезней опорно-двигательного аппарата, желание создать у себя на участке безопасную зону отдыха для детей или внуков, бассейн в качестве дополнительной опции к спа-зоне, боязнь купания в общественных водоемах.

Ранее россиян предупредили об угрозе подцепить опасные заболевания в бассейне.