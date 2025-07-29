Россиян предупредили об угрозе получить тепловой удар в душном помещении

Получить тепловой удар можно далеко не только на солнцепеке – часто он настигает людей из-за сильной духоты в помещении. Среди симптомов выделяются слабость, частый пульс и трудности с дыханием, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Тепловой удар может привести к нарушению работы мозга, потере сознания и даже остановке сердца – об этом газете «Известия» сообщила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. В жару в целом высоки риски обострения хронических заболеваний, нагрузка на сердечно-сосудистую систему резко возрастает, что грозит гипертоническими кризами, инфарктами и инсультами, отметила она.

В группе риска, помимо людей с хроническими заболеваниями, находятся дети и пожилые люди, у которых хуже работает терморегуляционная система, отвечающая за поддержание нормальной температуры тела. Зачастую первые признаки теплового удара не замечают, а именно в это время важно оказать первую помощь, подчеркнула Уланкина. Она отметила, что в таком состоянии человек чувствует нарастающую слабость, тупую головную боль. Ему хочется пить, у него краснеют лицо и шея, причем симптомы продолжают нарастать.

«По мере ухудшения состояния присоединяются более тревожные симптомы. Дыхание становится частым и поверхностным, пульс ускоряется, при этом человек может испытывать ощущение замирания сердца», — пояснила Уланкина.

Среди дальнейших признаков болезни – тошнота, рвота, расширение зрачков, высокая температура, кожа у пострадавшего становится сухой и горячей, при этом может наблюдаться спутанность сознания. Дети становятся капризными, вялыми, отказываются от еды, их движения выглядят неуверенными. Если речь идет о младенце, то в таком возрасте ребенок, получивший тепловой удар, перестает плакать, краснеет, а затем бледнеет. Если носогубный треугольник начинает синеть – это крайне опасный признак, предупредила Уланкина.

При первых симптомах теплового удара нужно срочно вызвать врача, так как если не оказать вовремя медицинскую помощь, тепловой удар может привести к летальному исходу, предупредила врач. В ожидании помощи пострадавшего нужно переместить в прохладное место, снять лишние слои одежды, положить его на спину с приподнятыми на 10-15 см ногами – такая поза, по словам врача, улучшает кровоснабжение мозга. К шее, подмышкам, вискам прикладывают холодные компрессы, по возможности можно завернуть пострадавшего в мокрую простыню. Больному нужно дать попить, лучше чистую минеральную воду комнатной температуры.



«Категорически нельзя обливаться холодной водой – резкое сужение сосудов создаст опасную нагрузку на сердце», — подчеркнула Уланкина.

Как сообщил до этого врач-трансфузиолог, терапевт Андрей Звонков, тепловой удар может привести к нарушению биохимических процессов в тканях и органах, изменению состава крови и нарушению ее свертываемости. Чтобы помочь организму, он посоветовал исключить физическую активность, уйти в тень и пить больше воды.

Россиянам ранее объяснили, когда тепловой удар считается производственной травмой.