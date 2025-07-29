Один из самых богатых городов США атаковали крысы

Богатый спальный пригород Нью-Йорка Хантингтон, расположенный в северо-западной части острова Лонг-Айленд, испытывает самое настоящее нашествие крыс. Об этом сообщает газета New York Post.

Грызуны в больших количествах замечены на городских улицах. В центре Хантингтона они распугивают посетителей ресторанов. Местные жители, чье благосостояние с 2020 по 2023 год возросло в среднем на 22,8%, пребывают в состоянии близком к панике.

Власти города начали расследование внезапного появления грызунов в Хантингтоне. В мэрии заявили, что если источник заражения окажется на частной территории, то ответственность за избавление от крыс будет возложена на владельца недвижимости.

28 апреля сообщалось, что московский жилой комплекс «Западный порт» от застройщика «ПИК» уже более трех лет атакуют крысы.

Ранее кемеровские коммунальщики обвинили крыс в прогрызании трещин в асфальте.