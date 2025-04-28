Московский ЖК от застройщика «Пик» атаковали крысы

Московский жилой комплекс «Западный порт» от застройщика «Пик» уже более трех лет атакуют крысы, сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

Жители комплекса рассказали корреспонденту редакции, что стаи грызунов расплодились в домах «в невероятном количестве». Крысы появляются на лестничных площадках, в подъездах и автомобилях жильцов, следует из поста.

«Проживающие вынуждены бороться с набегами хвостатых самостоятельно, постоянно заказывая дератизацию. Со слов жильцов, УК «Пик-комфорт» и застройщик на «крысоапокалипсис» не реагируют. Жители даже хотели «завезти на район котов», чтобы те истребили хвостатых. Больше всего проживающих пугает присутствие грызунов на территории детского сада, где крысы метят площадки и куда таскают различный мусор», — пишет SHOT Проверка.

В посте говорится, что Роспотребнадзор даже выдавал местному продуктовому магазину санитарное предостережение, но ситуация никак не поменялась.

Жилой комплекс «Западный порт» относится к бизнес-классу. Он расположен на северо-западе Москвы в пяти минутах ходьбы от станции метро «Фили». В комплекс входят три жилых блока, два детских сада и собственная набережная.

Ранее сообщалось, что московский ЖК от застройщика «Самолет» регулярно затапливает.