Россиянам объяснили, что делать, если вы не можете платить по кредиту

Ситуация, когда платить по кредиту нечем, может случиться с каждым — из-за потери работы, болезни или других жизненных трудностей. Важно не паниковать и не прятаться от проблемы. Вместо этого нужно действовать: есть законные способы облегчить долговую нагрузку и избежать самых тяжелых последствий, рассказал «Газете.Ru» Александр Гриф, заместитель генерального директора по экономике и промышленности Делового экономического центра развития СНГ.

«Первое, что стоит сделать при финансовых затруднениях — обратиться к своему банку. Не затягивайте и не скрывайтесь: бегство от кредитора только усугубит ситуацию. Объясните банку свою ситуацию и попросите о пересмотре условий: например, о реструктуризации (уменьшении ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита) или о предоставлении кредитных каникул (приостановке выплат на срок до 6 месяцев в случае резкого снижения дохода). Банки нередко идут навстречу заемщикам, чтобы не доводить дело до полного дефолта, а по закону обязаны рассмотреть ваше заявление об изменении условий кредита в течение 30 дней», — объяснил он.

Очень важно не дожидаться первой просрочки — обратитесь заранее, тогда удастся сохранить положительную кредитную историю. Кроме того, уточните у банка возможность рефинансирования — получения нового займа на более выгодных условиях для погашения старого кредита. Если при оформлении займа вы подключали страховку от потери работы или здоровья, обязательно обратитесь в страховую за выплатой — полис может покрыть задолженность вместо вас.

«Если ваш долг уже измеряется сотнями тысяч рублей и вы объективно не можете его выплачивать, законом предусмотрен выход — процедура банкротства физического лица через суд. Это длительный (от примерно 6 месяцев до года и больше) и непростой процесс, но в итоге он позволяет официально списать непосильные долги. У должника продают ценное имущество для расчета с кредиторами (единственное жилье при этом сохраняется), а оставшиеся задолженности аннулируются», — сказал эксперт.

Разумеется, банкротство — серьезный шаг: после него в течение пяти лет при получении новых кредитов придется сообщать банкам о факте своего банкротства, и на несколько лет накладываются ограничения на занятия определенных должностей. Тем не менее, если иных способов расплатиться не осталось, признание несостоятельности становится законным решением проблемы (юристы даже называют личное банкротство единственным реальным способом полностью списать долг) .

Прежде чем решиться на этот вариант, желательно проконсультироваться с финансовым юристом и тщательно взвесить последствия.

Столкнувшись с невозможностью платить, важно не совершать ошибок, которые лишь усугубят вашу ситуацию.

«Не игнорируйте долг. Если просто перестать платить и не выходить на связь с банком, уже вскоре начнут расти штрафы и пени. Кредитор может потребовать вернуть весь долг через суд, добиться ареста счетов и удержания части ваших доходов, а информация о просрочках надолго испортит вашу кредитную историю», — добавил он.

Не берите новые кредиты для погашения старых. Попытка покрыть один долг другим практически никогда не приводит к добру — вы лишь увеличите общий долг. Экономисты отмечают, что многие россияне в такой ситуации бесконечно перекредитуются и в итоге все равно приходят к банкротству. Такой путь ведет в долговую яму, выбраться из которой еще сложнее.

«Не пытайтесь обмануть закон. Подделка справок о доходах или сокрытие имущества от кредиторов — противозаконные меры, за которые грозит уголовная ответственность. К тому же подобные уловки бесполезны: например, переписанное на родственников имущество суд впоследствии вернет в массу банкротства и долг все равно взыщут», — подчеркнул он.

Главное — действовать сразу и в правовом поле. Если вы не можете платить по кредиту, откладывать проблему нельзя. Обратитесь в банк, ищите компромисс или помощи по закону. Помните: своевременные меры (реструктуризация, каникулы, рефинансирование либо банкротство) помогут снизить потери, сохранить ваши финансы и репутацию, резюмировал эксперт.

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