Врач предупредила, что жара повышает риск ДТП

Ослепление от солнца, ухудшение контрастности, снижение скорости реакции — в жару зрение водителя подвергается серьезной нагрузке. Хадижат Сулейманова, специалист офтальмологического центра «Зрение» объяснила «Газете.Ru», как высокие температуры влияют на восприятие дорожной обстановки и увеличивают вероятность аварий.

«Температура выше 30°C влияет на состояние слезной пленки, усиливается ее испаряемость — это приводит к усилению симптомов синдрома сухого глаза (ощущение жжения, песка и сухости в глазах). Также этот эффект усиливается при нахождении в пространстве где есть кондиционер», — объяснила она.

Ультрафиолетовое излучение действует накопительно. Оно повреждает ткани глаза и увеличивает риск развития катаракты. В регионах с жарким климатом заболеваемость катарактой выше. Также возможно повреждение сетчатки и развитие макулодистрофии (поражение центральной зоны сетчатки, приводящее к ухудшению зрения). Также возможно повреждение роговицы — фотокератит. Повышается риск развития птеригиума — нарастание ткани конъюнктивы на поверхность роговицы.

«Жаркая погода снижает контрастность зрения (способность различать объекты на фоне). Яркий свет и блики от асфальта затрудняют различение объектов. Водители хуже видят пешеходов, знаки, сигналы светофора. Глазам сложнее фокусироваться, особенно при смене расстояния. Это ухудшает восприятие движущихся объектов — машин, велосипедистов. Замедляется реакция, снижается концентрация. Эти эффекты сравнимы с действием алкоголя», — добавила врач.

Блики от стекол и мокрого асфальта также могут временно ослеплять. Глаз адаптируется к свету до 10 секунд. В это время водитель не может адекватно оценить ситуацию. А резкие переходы из тени на солнце или наоборот снижают качество восприятия. Цвета светофора и знаков могут искажаться.

«В группе риска водители старше 50 лет — у них снижена адаптация к свету, ухудшена контрастная чувствительность. Также осторожность нужна людям с глаукомой, катарактой (помутнение хрусталика), сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей со светлыми глазами выше чувствительность к ультрафиолету из-за низкого содержания меланина (пигмента, защищающего ткани глаза от света)», — сказала она.

Наиболее опасное время для вождения — с 11:00 до 16:00. Желательно избегать поездок в этот период — именно тогда солнце наиболее активно. Оптимальная температура в салоне — на 8–10°C ниже уличной. Кондиционер должен охлаждать и очищать воздух, но при этом он осушает его — это может усугубить симптомы сухости глаз.

«Поляризованные очки снижают блики. Их фильтры блокируют горизонтальные световые волны, наиболее опасные для водителя. Также выбирайте очки с защитой от ультрафиолета», — резюмировала врач.

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