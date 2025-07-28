В Якутии жертв домашнего насилия научат защищаться

В Якутии спортсмены бойцовского клуба будут бесплатно тренировать жертв домашнего насилия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Якутский клуб FightLab совместно с фондом помощи пострадавшим от домашнего насилия предлагает бесплатные тренировки по ММА, бразильскому джиу-джитсу (BJJ) и грэпплингу. Спортсмены клуба решили помочь жертвам домашнего насилия научиться самозащите, вернуть силу и спокойствие.

«Это не просто спорт. Это возможность взять свою жизнь под контроль, стать сильнее и научиться защищать себя», — рассказал основатель основатель клуба Федор Огоюкин.

До этого депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили разрешить возбуждать уголовные дела о домашнем насилии в случае причинения легкого вреда здоровью без заявления. Депутаты предлагают внести поправки в часть 2 статьи 115 УК РФ и добавить новый квалифицирующий признак: если пострадавший находится в зависимости от обидчика. Такой подход поможет повысить раскрываемость дел и количество положительных исходов — по мнению парламентариев, это не даст пострадавшим «передумать» из-за страха перед тем, кто их избил или других причин.

Ранее женщина с ребенком несколько дней выживала на улице из-за выгнавшего их из дома мужа.