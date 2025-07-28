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В Херсонской области при попадании снаряда в дом погиб нейрохирург

Сальдо: в Алешках при обстреле ВСУ погиб нейрохирург Костин
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Telegram-канал Владимир Сальдо

Нейрохирург Алешкинской больницы Николай Костин погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, снаряд попал прямо в дом нейрохирурга в городе Алешки, в результате чего врач получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали жена и сын Костина, они выжили. Однако подробности об их состоянии не приводятся.

«ВСУ продолжают охоту на наших врачей. <...> Светлая память доктору Костину», — написал Сальдо.

Он уточнил, что медику было 75 лет. Несмотря на постоянные обстрелы ВСУ Херсонской области, он остался в родном городе и до конца спасал жизни людей.

Сальдо рассказал, что с начала года украинцы уничтожили почти 20 машин скорой помощи и не раз совершали атаки на Алешкинскую больницу. Губернатор назвал эти действия ВСУ терроризмом против тех, кто спасает жизни.

26 июля стало известно о гибели известного в Калмыкии челюстно-лицевого хирурга Мирослава Насанкаева и его двоюродного брата. Их не стало в результате удара украинского дрона по машине в Ростовской области. В последние годы медик работал в Москве. Власти Республики Калмыкия выразили готовность оказать всестороннюю поддержку родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что жителей Воронежа будут оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

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