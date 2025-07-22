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Юный турист не выжил во время восхождения на вулкан в Мексике

The Sun: 14-летнего подростка нашли замерзшим на вулкане в Мексике
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IMAGO/Frank Bienewald/Global Look Press

Спасатели нашли замерзшего подростка на склоне спящего вулкана в Мексике. Об этом пишет издание The Sun.

В статье говорится, что 14-летний Паоло Санчес Карраско решил в одиночку подняться на спящий вулкан Истаксиуатль. Во время похода он записал видео, в котором признался, что поднимается на вершину без гида и экипировки.

«Оказывается, здесь ночью температура опускается до минус двух градусов. Самое обидное, что я сейчас отморожу себе задницу. Я даже не взял спальный мешок, и я очень далеко от убежища», — рассказал он подписчикам.

Вскоре подросток перестал выходить на связь. На его поиски отправилась группа спасателей. Через три дня путешественника нашли на высоте около 4,7 тысячи метров без признаков жизни.

Как стало известно, на уровне второго перевала, куда добрался юный турист, в горах разыгрался сильный шторм. Юный скалолаз любил походы и часто отправлялся в горы в одиночку. По факту случившегося полиция Мексики проводит расследование.

До этого известный непальский альпинист Ками Рита покорил Эверест в 31-й раз, побив собственный рекорд по количеству успешных восхождений на самую высокую вершину мира.

Ранее альпинист выжил при падении со скалы высотой 120 метров и пошел за помощью ради друзей.

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