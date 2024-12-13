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Житель Дагестана в одиночку расчистил дорогу к родному селу после камнепада

В Дагестане мужчина около 8 часов вручную чистил от камней дорогу к своему селу

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Телеграм-канал «Сапа Кавказ»

В Дагестане мужчина вручную расчистил дорогу к родному селу от последствий камнепада. Об этом сообщила «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, героя дня зовут Хаджи. Сегодня, 13 декабря, он более восьми часов расчищал от камней дорогу к родному селу Эчеда в Цумадинском районе республики. Местные говорят, что из-за регулярных камнепадов они часто не могут попасть в населенный пункт, однако ждать помощи либо не от кого, либо приходится очень долго.

В этот раз мужчина не стал дожидаться прибытия техники и решил самостоятельно разобрать завалы. Добровольцев, готовых помочь дагестанцу, тоже не нашлось. Поэтому он вышел и в одиночку принялся чистить проезжую часть. Водители останавливались, чтобы поблагодарить мужчину.

Ранее жители Тверской области пожаловались на треснувший мост через Волгу.

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