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Мобильный интернет ограничат в еще одном регионе Сибири

Работу мобильного интернета временно ограничат в Алтайском крае
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В некоторых муниципалитетах Алтайского края временно ограничат работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Telegram-канале Антитеррористической комиссии региона.

«В связи с принятием дополнительных мер безопасности в ближайшие часы и последующие дни возможно замедление или отключение мобильного интернета», — говорится в публикации.

В правительстве пояснили, что такие меры будут применяться в определенных местах в связи с изменениями оперативной обстановки — при необходимости площадь перекрытия сигнала будет увеличена.

28 июля сообщалось, что администрация Красноярска изучает возможность организации бесплатных точек доступа Wi-Fi в ключевых общественных местах. Эта мера стала ответом на масштабный сбой в работе мобильного интернета, который продолжается в городе уже третьи сутки.

Отсутствие связи серьезно повлияло на повседневную жизнь красноярцев. Прежде сообщалось, что жители жаловались на невозможность воспользоваться мобильной сетью LTE и трудности при безналичной оплате: в магазинах и общественном транспорте не функционируют платежные терминалы и валидаторы. Это вынуждает население искать доступные Wi-Fi сети и использовать наличные деньги для расчетов.

Ранее стало известно, что Минцифры заставит «Госуслуги» работать даже при ограничении интернета.

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