«Пиар»: депутат Госдумы — об идее дать россиянам с детьми лишний выходной

В Госдуме поспорили об идее дать родителям с детьми до 18 лет лишний выходной

Депутат из комитета Госдумы по делам семьи Евгений Марченко предложил давать дополнительный ежемесячный выходной родителям с детьми. Его коллега по комитету Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал идею «пиаром».

«Чтобы идея стала реалистичной, необходимо ее хоть с кем-то обсудить. Поэтому пока отношусь к этой идее больше как к вопросу пиара, не больше того», — сказал Милонов.

До этого депутат Евгений Марченко обратился к Министерству труда и социальной защиты России с предложением раз в месяц давать дополнительный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет, документ цитирует Life со ссылкой SHOT.

По мнению Марченко, лишний выходной «будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей».

Ранее в Госдуме разработали законопроект о выплатах родителям школьников перед 1 сентября.