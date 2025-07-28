Мужчину, который уснул в мечети, 30 раз ударили ножом

В Азербайджане уснувший в мечети мужчина получил 30 ударов ножом

Житель поселка Бюльбюля Сураханского района в Баку получил 30 ударов ножом, пока спал. Подробности сообщил портал Oxu.az со ссылкой на родственников пострадавшего.

По данным журналистов, 35-летний Надир Сафаров уснул в молельной комнате в мечети. Во время сна на него напали. Спасти мужчину не удалось. На месте преступления полиция задержала 29-летнего Эльвина Мамедова, ветерана войны в Нагорном Карабахе.

Мотив преступления в настоящее время выясняется. По словам родственников Сафарова, в селе его уважали, он пользовался авторитетом.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге женщина порезала ножом пассажира общественного транспорта. Инцидент произошел в маршрутке №83. Двое пассажиров громко слушали музыку, распивали спиртные напитки и выражались нецензурно. Конфликт начался, когда другие пассажиры сделали нарушителям замечание.

Ранее сообщалось об инциденте под Таганрогом, где 16-летняя девочка ранила ножом бабушку из-за замечания.