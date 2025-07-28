Менеджер запер 10-летнюю девочку в ресторане за то, что она ходила по вымытому полу

Менеджер ресторана Subway Джеймс Энтони Моррис-младший был арестован по обвинению в незаконном лишении свободы после инцидента, в ходе которого он якобы запер 10-летнюю девочку в служебной комнате за то, что она наступила на вымытый пол, пишет New York Post.

Инцидент произошел в магазине сети в Джексонвилле. По данным правоохранителей, девочка вместе с матерью зашла в заведение, где случайно наступила на участок только что вымытого пола.

Когда мать попросила дочь извиниться, Моррис, по утверждению следствия, схватил ребенка за руку, потащил в заднюю часть помещения и запер дверь. Согласно отчету полиции, он начал оскорблять родителей девочки, назвав их «мусором и ужасными людьми».

Сначала мать подумала, что это шутка, но, когда она не смогла открыть дверь, запаниковала. Она попыталась сломать замок, что привело к короткой потасовке с Джеймсом, который пытался воспрепятствовать освобождению девочки.

В конце концов женщина сумела открыть дверь и вытащила дочь наружу, крича о помощи. Девочка была заперта около двух минут и позже сообщила полиции, что думала, будто ее похищают, и была «очень напугана».

Другой сотрудник Subway подтвердил правоохранителям, что видел, как менеджер уводил девочку, и слышал «подозрительный шум» из задней комнаты. Он описал поведение Морриса как «странное» и тревожное.

Сам мужчина отказался давать показания полиции. Он был официально обвинен в незаконном лишении свободы ребенка младше 13 лет. После ареста он был помещен в тюрьму, но позже освобожден под залог в размере $5000.

Ранее покупательница случайно оставила в Subway чаевые на сумму $7000.