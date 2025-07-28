В Ленобласти мигрант приставал к несовершеннолетней в машине

Бастрыкину доложат об обстоятельствах насилия над школьницей в Новом Девяткино

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о действиях иностранца в отношении 16-летней девушки в Ленобласти. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Инцидент произошел в Новом Девяткино. По данным СМИ, мужчина приставал к школьнице в машине недалеко от местного кафе. Как девушка оказалась в автомобиле, не уточняется.

После произошедшего несовершеннолетней понадобилась помощь медиков. Специалисты осмотрели пациентку и отпустили, так как оценили ее состояние как удовлетворительное.

«В СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался 32-летний мигрант, который проживает в Новом Девяткино. Известно, что на территорию РФ он прибыл в прошлом году, состоял на миграционном учете.

Следователи Ленобласти после всех необходимых мероприятий доложат главе ведомства об установленных обстоятельствах.

Ранее в Петербурге мигранты и пытавшийся примирить их мужчина устроили конфликт со стрельбой.