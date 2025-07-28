«Аэрофлот» сообщил о продолжении операционной деятельности

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила в Telegram-канале, что авиакомпания продолжает свою операционную деятельность в условиях вынужденных ограничений из-за сбоя ИТ-инфраструктуры авиакомпании.

В «Аэрофлоте» уточнили, что рейсы за 28 июля выполняются, однако не в полном объеме суточного плана полетов.

В компании напомнили, что в случае отмены пассажиры могут получить возврат средств в канале приобретения билетов или переоформить их на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней.

«Аэрофлот» 28 июля отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Они заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию». В ходе нее, как утверждают хакеры, им удалось уничтожить 7 тыс. физических и виртуальных серверов, а также получить доступ к массиву данных, содержащему в том числе персональную информацию россиян, летавших «Аэрофлотом».

Ранее аэропорт «Жуковский» сообщил о временных ограничениях в работе сайта.