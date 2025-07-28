«Сигнал обществу»: член СПЧ Меркачева считает приговор убийце Далера Бобиева показательным

Приговор екатеринбурженке Веронике Наумовой, которую приговорили к 24 годам за убийство шестилетнего Далера Бобиева, является показательным. Об этом порталу «Страсти» заявила член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, она не может оценить справедливость приговора, так как не изучала материалы дела. Однако, как полагает правозащитница, суд назначил женщине столь суровое наказание с учетом многих факторов. Отягчающим обстоятельством стало то, что опекунша пыталась избавиться от тела приемного ребенка и обманула государство, получая на него выплаты.

«Судя по всему, это прецедент. Одно дело терроризм, второе дело убийство. Даже предумышленное, даже совершенное группой лиц и так далее. Обычно женщинам за убийство не давали столько. <...> Кажется, что это такой показательный пример, что могут теперь получать за умышленные преступления вот такие грандиозные сроки», — считает член СПЧ.

Дело Наумовой правозащитница считает важным и показательным для общества.

«Знаете, я всегда категорически против больших сроков, и этот случай не исключение. Но этот случай я, по крайней мере, могу объяснить. И, наверное, он связан с тем, чтобы предупредить и дать обществу сигнал, что за преступления против детей, которых берут под опеку, будут наказывать очень сурово», — резюмировала Меркачева.

Тело Далера Бобиева обнаружили 29 июня 2023 года в одном из гаражных комплексов Екатеринбурга. По версии следствия, Наумова утопила ребенка в ванной в декабре 2022 года. Несмотря на то, что мальчика уже не было в живых, женщина получала пособие. Выяснилось также, что ребенок три года подвергался истязаниям. По рассказам самой Наумовой, она связывала подопечному ноги за провинности.

Сегодня Веронику Наумову приговорили к 24 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Отмечается, что наказания частично сложили. Даниила Наумова, которого, как установил суд, женщина вовлекла в преступление, осудили на пять лет, их он, как и Наумова, проведет в колонии общего режима.

Ранее индиец убил свою беременную жену и жил с ее телом, пока не догадался, что это труп.