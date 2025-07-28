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В России оценили идею ввести дополнительный выходной для работников с детьми

Актриса Бледанс поддержала идею ввести дополнительный выходной для родителей
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ТНТ

Руководитель движения «Отцы России» Андрей Коченов поддержал идею ввести в России дополнительный выходной день для работников, у которых есть дети в возрасте до 18 лет. Об этом он рассказал Life.

По его словам, такое решение станет праздником для детей, потому что они смогут провести время с одним из взрослых. При этом он отметил, что родители должны будут правильно распределить это время. Инициативу также одобрила актриса Эвелина Бледанс.

«Я сама — работающая мамочка маленького сына, и мне очень сложно иногда даётся разлука с ним. Я понимаю, как важно иметь такую возможность провести на день больше с ребенком. Семейный день — цель очень благая. Нам кажется, что мы много времени проводим вместе, а время утекает, как песок сквозь пальцы», — сказала она.

С инициативой в Министерство труда и социальной защиты страны обратился член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Он отметил, что так семьи смогут более активно участвовать в процессе воспитания, а также развития ребенка.

Ранее родителям объяснили, почему идеально послушный ребенок — это плохо.

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