Нижегородец с голой грудью и пистолетом напал на водителя, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как мужчина с пистолетом напал на водителя

В Нижнем Новгороде водитель с пистолетом устроил дорожный конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«На проспекте Героев какой-то человек устроил разборки на дороге с оружием в руках. Чем закончилась эта история, к сожалению, неизвестно», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина в расстегнутой кофте стоит с пистолетом возле автомобиля Lada Kalina. Он кричит на водителя машины. На записи также слышно, что автора видео интересует, применит ли нижегородец оружие в ходе дорожного конфликта.

До этого сообщалось, что в Башкирии женщина улетела с 70-метрового обрыва в воду на иномарке. На опубликованных в сети кадрах видно, что машина Hyundai находится в воде. По предварительной информации, в момент падения за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина и 37-летний пассажир, который смог самостоятельно выбраться на берег. Мужчину госпитализировали. Также сообщается, что водительница получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщину достали из воды очевидцы.

Ранее в Башкирии на видео попал жесткий кульбит Toyota, кричала женщина.