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В Москве начался суд над генералами из Петербурга

В Москве начался суд над тремя генералами ГУ МВД по Петербургу по делу о взятке

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Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело в отношении генералов главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова по делу о получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным газеты «Коммерсантъ», фигурантам вменяют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 млн рублей. По данным следствия, генералы получили эти деньги от петербургских предпринимателей Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой.

Следствие полагает, что начал эту коррупционную деятельность генерал Умнов и потом привлек к участию остальных сослуживцев. Они занимались размещением в Петербурге и Ленинградской области отделений УГИБДД по регистрации и учету автомобилей. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в некоммерческую организацию «Фонд содействия программам ГУВД».

За шесть лет пребывания Умнова в ГУ МВД, фонд получил от регистраторов около 65 млн рублей. Следствие посчитало, что пожертвования являлись взятками, которые были потрачены на покупку автомобилей премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200 и т. д.

Никто из фигурантов вину не признает.

Генералов задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но в ходе расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Хамовнический суд Москвы продлил арест фигурантов до 5 ноября 2024 года.

Ранее осужденный на 8 лет за взятки экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу.

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