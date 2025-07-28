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«Аэрофлот» выполнил 76 из 123 рейсов в аэропорту Шереметьево

«Аэрофлот» с начала дня выполнил 76 из 123 рейсов в Шереметьево и обратно
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Авиакомпания «Аэрофлот» с 00:00 по 12:00 (мск) 28 июля выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из »Шереметьево». Об этом сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.

«Аэрофлотом» выполнено 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из «Шереметьево», — говорится в публикации.

Компания призвала пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета.

Переоформление билетов производится только для специальных категорий пассажиров: пассажиров с детьми, детей без сопровождения, пассажиров с ограниченными возможностями по здоровью, участников специальной военной операции и пассажиров, следующих трансфером.

До этого генеральная прокуратура Российской Федерации официально подтвердила, что масштабный сбой в информационных системах авиакомпании «Аэрофлот» стал результатом целенаправленной хакерской атаки.

Ответственность за инцидент взяли на себя хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. В своих заявлениях они утверждали, что в течение года имели доступ к внутренней сети авиаперевозчика. За это время, по их словам, им удалось скомпрометировать ключевые корпоративные системы и похитить массив данных, включая истории перелетов и персональную информацию клиентов.

Для оказания помощи пострадавшим пассажирам в аэропорту продолжает работать мобильная приемная. Кроме того, надзорное ведомство открыло горячую телефонную линию для обращений граждан.

«В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре также работает горячая телефонная линия: +7 999 663 38 09», – гласит сообщение на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее в Кремле прокомментировали хакерскую атаку на «Аэрофлот».

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