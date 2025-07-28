Женщине отказали в посадке на самолет из-за косметической процедуры

В США клиентке авиакомпании Spirit Airlines Шатарии Бэнкс было отказано в посадке на рейс из-за опасений, связанных с ее состоянием здоровья после косметической операции, проведенной несколько дней ранее, пишет NDTV.

Американка объяснила на стойке регистрации, что прилетела в Майами с целью прохождения косметической процедуры, однако не раскрыла ее детали, сославшись на личные причины. При этом добавила, что у нее есть с собой письменное заключение врача, в котором указано, что перелеты ей не противопоказаны. Несмотря на это, сотрудники авиакомпании отказали Бэнкс в посадке, сославшись на внутренние медицинские протоколы.

В официальном заявлении Spirit Airlines пояснила, что безопасность пассажиров является приоритетом.

«Наши записи подтверждают, что сотрудники соблюдали установленные процедуры», — говорится в сообщении.

Бэнкс признала важность мер безопасности, но раскритиковала отсутствие прозрачных и единых протоколов для таких случаев.

«Я понимаю, что они должны заботиться о безопасности, но у них должны быть четкие правила. Не у всех есть деньги, чтобы покупать новый билет в последний момент. Я больше никогда не полечу с этой авиакомпанией — никогда», — заявила она.

Позже авиакомпания вернула женщине деньги за билет и выплатила моральную компенсацию, сумма которой не уточняется.

Ранее в США пассажирский самолет едва не столкнулся с бомбардировщиком.