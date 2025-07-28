Экстренные службы сообщили, что в доме в Астрахани сохраняется риск повторных обрушений

ТАСС: риск повторных обрушений сохраняется на месте ЧП в Астрахани

В Астрахани на месте ЧП в пятиэтажном доме сохраняется риск повторных обрушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Есть риск повторного обрушения», — поделился собеседник агентства.

До этого ТАСС сообщал, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Более точная причина происшествия будет устанавливаться в ходе расследования.

Обрушение части подъезда многоквартирного дома произошло на улице Ляхова, 6. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия инцидента, разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших.

По уточненным данным, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили 38 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Псковской области взорвался газ.