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Спасатели эвакуировали 15 человек из обрушившегося в Астрахани дома

Губернатор Бабушкин: из обрушившегося в Астрахани дома эвакуировали 15 человек
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Алексей Майшев/РИА Новости

Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек из многоквартирного жилого дома в Астрахани, в котором обрушился подъезд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«15 человек эвакуировано на первоначальном периоде. Предпринимаются исчерпывающие меры для установления причин произошедшего», — написал он.

Глава региона также прибыл на место происшествия. Он отметил, что в связи с инцидентом был создан оперативный штаб, в состав которого вошли все экстренные службы, включая сотрудников министерства здравоохранения РФ.

По словам Бабушкина, для работ по ликвидации последствий обрушения привлечено 96 человек личного состава и более 28 единиц техники. В настоящий момент информации о пострадавших нет.

Инцидент произошел в понедельник, 28 июля, в кирпичном доме №6 по улице Ляхова. Сообщалось, что была обрушена часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания. Причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на пресс-службу МЧС писал о том, что дом в Астрахани, в котором обрушился подъезд, был признан аварийным в 2020 году.

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.

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