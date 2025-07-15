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Доставщик еды заманил двух детей в подъезд и надругался над ними

В Мадриде доставщик еды заманил детей в подъезд и надругался над ними
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Jon Nazca/Reuters

В Мадриде 27-летнего мигранта задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает ABC.es.

Инцидент произошел 13 июля в доме на улице Фуэнкарраль. Около 13:00 курьер зашел в здание и обратил внимание на двух детей, игравших на веранде. Мужчина заманил их в подъезд, где надругался над ними. Мать одного из несовершеннолетних, заметив, что сына нет на веранде, забила тревогу и попросила помочь соседей с поиском. Те зашли в общедомовое помещение и обнаружили преступника. Мужчину задержали своими силами и не отпускали до приезда полицейских.

Детей для оказания помощи доставили в медицинское учреждение. Также психологическая помощь потребовалась матери одного из потерпевших.

Предполагаемый преступник задержан. Им оказался мигрант из Колумбии.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области автослесарь пригласил девочку-подроста на свидание и изнасиловал в машине.

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