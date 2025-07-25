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Американец заплатил женщине за секс с ее 12-летней дочерью и изнасиловал другого ребенка

В США мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, купив разрешение на это у ее матери
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Depositphotos

В США мужчина заплатил женщине за секс с ее 12-летней дочерью. Об этом сообщает NBC10 Philadelphia.

Джошуа Микки Мартел, 32-летний житель Аллентауна, признал вину в изнасиловании детей, торговле людьми и других связанных с этим преступлениях. Суд назначил ему наказание от 21 года лишения свободы. Помимо этого, мужчина также обязан пожизненно регистрироваться как сексуальный преступник.

Как было доказано, Мартел заплатил женщине деньгами и наркотиками за секс с ее несовершеннолетней дочерью. 31 июля 2024 года 12-летняя жертва сама сообщила об этом в полицию. Пострадавшая заявила, что подверглась как сексуальному и физическому насилию, попыталась сбежать из гостиничного номера, но Мартел не позволял ей этого сделать.

Также сообщается, что педофил изнасиловал 13-летнюю девочку, забрав ее из школы и увезя в мотель. Этот эпизод тоже произошел в прошлом году.

Ранее стало известно, что родители удерживали детей в ошейниках в бункере и заставляли спать с педофилами за деньги.

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