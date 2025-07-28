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Владельцы лабубу нанимают специальных врачей, чтобы они «лечили» куклы

SCMP: в Китае владельцы лабубу нанимают врачей, чтобы те чинили куклы
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Популярность куклы лабубу спровоцировала в Китае рост спроса на услуги так называемых «врачей игрушек», пишет South China Morning Post.

Один из таких врачей, работающий в Шанхае, сообщил, что только за последний месяц он отремонтировал около 100 экземпляров лабубу и был вынужден арендовать более просторную студию и привлечь к работе свою супругу. По словам мастера, стоимость ремонта составляет примерно 10% от цены самой игрушки.

В китайских соцсетях пользователи активно делятся советами по уходу за лабубу, в том числе по восстановлению меха и устранению царапин. Сам мужчина добавил, что действительно чувствует себя «врачом, который спасает жизнь» — пусть и игрушечную.

Мнения пользователей сети по поводу ажиотажа вокруг ремонта лабубу разделились. Некоторые не понимают, почему люди тратят крупные суммы на ремонт фигурок, другие люди считают, что это дешевле, чем покупка новой куклы.

Ранее сообщалось, что куклы лабубу начали сжигать из-за теории о демоне.

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