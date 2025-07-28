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В Казахстане сообщили о ходе расследования крушения самолета AZAL

Прокуратура Казахстана принимает меры для объективного расследования крушения AZAL
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artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Власти Казахстана продолжают расследование крушения азербайджанского лайнера авиакомпании AZAL возле Актау. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры республики.

По данным ведомства, проводятся следственные действия для объективного расследования крушения. В прокуратуре отметили, что сведения досудебного расследования не подлежат разглашению. Подробности дела не будут раскрываться до его окончания.

До этого помощник президента кавказской республики Хикмет Гаджиев заявил, что Баку ожидает от Москвы признания ответственности за крушение самолета авиакомпании AZAL, произошедшее вблизи города Актау в Казахстане, несмотря на то, что расследование причин авиакатастрофы еще не завершено.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее в Кремле высказались о расследовании крушения самолета AZAL.

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Крушение самолета в Казахстане
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