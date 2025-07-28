МО Белоруссии: к уборке урожая привлекут военнослужащих и армейскую технику

В Белоруссии к уборке урожая привлекут военнослужащих и армейскую технику. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

По данным ведомства, на помощь в уборке урожая будут направлены сводные взводы, сформированные из представителей воинских частей ВВС и войск ПВО, Северо-Западного и Западного оперативных командований.

Отмечается, что военные будут оказывать помощь аграриям на территории Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников о последствиях в случае обнаружения падежа в животноводстве.

По его словам, проблема падежа уже была решена в советские времена. Белорусский лидер также напомнил о своем требовании передавать телят в другие хозяйства при неспособности обеспечить их сохранность, пусть даже «за деньги».

Кроме того, президент Белоруссии потребовал ускорить уборку урожая, чтобы «не прошлепать» текущий год.

Ранее Лукашенко рассказал про необычное угощение от Путина.